Romelu Lukaku devrait retourner à Chelsea

Pour Big Rom tous les chemins mènent à Chelsea.

Romelu Lukaku devrait vraisemblablement quitter l’Inter Milan à l’issue de la saison. La Gazzetta dello Sport annonce ce lundi que les dirigeants de l’Inter ne négocieront pas avec Chelsea, propriétaire du contrat de l’attaquant belge courant jusqu’en juin 2026. Lukaku était revenu à l’Inter en juin 2022, dans le cadre d’un prêt payant de 8 millions d’euros sans option d’achat. Mais malgré deux très bonnes saisons passées sous le maillot noir et bleu entre 2019 et 2021, inscrivant la bagatelle de 64 buts en 95 matchs et remportant le Scudetto 2021, ce deuxième passage ne se déroule pas vraiment de la même manière.

Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge (72 buts en 106 sélections), n’a en effet planté que trois fois en dix-huit rencontres de championnat cette saison. Un rendement qui peut expliquer la mauvaise saison de l’Inter en Serie A, cinquième à deux points des places qualificatives pour la Ligue des champions. Les Nerazzurri auront tout de même besoin d’un grand Lukaku pour aborder cette fin de campagne et notamment la suite de la Ligue des champions. Vainqueurs 2-0 dans le quart de finale aller, les joueurs de Simone Inzaghi recevront Benfica ce mercredi pour une place dans le dernier carré.

Bonne nouvelle pour Chelsea, actuellement en manque d’effectif.

