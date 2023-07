Romario hospitalisé au Brésil

L’ancien footballeur brésilien et désormais sénateur Romario a été hospitalisé jeudi pour une infection intestinale, mais son état est désormais stable, a annoncé ce vendredi son service de presse. Il avait été admis jeudi soir à l’hôpital Barra d’Or de Rio de Janeiro après s’être plaint de malaises et de douleurs. Il est toujours en observation et aucune date de sortie n’a été avancée. En 2021, il avait été opéré d’urgence afin de retirer sa vésicule biliaire.

Sénateur du Parti libéral (PL), parti de d’extrême-droite dirigé par l’ancien président Jair Bolsonaro, il poursuit au Brésil sa carrière politique débutée en 2010. D’abord élu député fédéral de l’État de Rio de Janeiro, il avait ensuite pris la casquette de sénateur du même État en 2014, avant d’être réélu en 2022 pour un nouveau mandat de huit ans.

Sortie d'une édition dorée & limitée du So Foot Pelé !