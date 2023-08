Romain Peugeot et le FC Sochaux envisagent un recours après la décision du CNOSF

C’est ce qu’il s’appelle un baroud d’honneur.

Après le terrible coup de massue du début de soirée suite à la décision du CNOSF de rendre un avis négatif sur la suite de son aventure en Ligue 2, le FC Sochaux va très probablement étudier « la possibilité d’une saisine du juge des référés du tribunal administratif ».

📋 Le FC Sochaux-Montbéliard, à la suite des décisions de la DNCG, avait saisi le CNOSF pour une audience de conciliation. La conciliatrice du CNOSF, après s’être vu présenter les arguments des dirigeants sochaliens, a émis un avis défavorable au réexamen du dossier face aux… — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) August 1, 2023

Un son de cloche similaire entendu du côté du potentiel repreneur, Romain Peugeot, comme l’a confié l’un de ses proches à L’Equipe dans la soirée : « Malgré un dossier complet et solide présenté hier (lundi), nous prenons acte et sommes étonnés de la décision négative du CNOSF, pour laquelle nous étudions les possibilités juridiques d’introduire un recours, dès demain (mercredi), devant le tribunal administratif. Nous utiliserons toutes les voies de droit à notre disposition pour défendre le projet de rachat que nous avons établi et les 150 emplois qui en dépendent. »

Le combat est très mal engagé, mais il n’est visiblement pas totalement terminé.

