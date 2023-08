Rodri pas fan du nouveau temps additionnel

La fameuse théorie du « tais-toi et joue ! »

Depuis la Coupe du monde au Qatar, l’allongement du temps additionnel s’est imposé dans le monde du football. Ce changement ne laisse personne indifférent. Et comme Raphaël Varane ou Laurent Blanc, Rodri n’est pas fan de l’évolution de cette nouvelle règle. Dans des propos rapportés par le Manchester Evening News, le milieu espagnol a exprimé le fond de sa pensée : « Le temps additionnel représente désormais 10% de plus du match. Je n’aime pas ça, je ne pense pas que ce soit bon pour le football parce que c’est à ce moment-là que les corps sont les plus fatigués, et vous avez vu ce qui se passe avec les blessures en début de saison. Mais moi, je n’ai aucun poids décisionnel en décider, et le football évolu tellement que tout ce que l’on peut faire, c’est s’adapter. »

D’un côté, les joueurs devraient peut-être passer moins de temps à se rouler par terre.

