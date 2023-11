Robert Pirès fait son grand retour à l’OM

Même à 50 ans, il serait probablement titulaire au milieu.

Meneur de jeu de l’OM pendant deux ans lors du siècle dernier (1998-2000), celui qui est aussi un ex-Gunner fait son retour dans la cité phocéenne… dans le jeu FC24. Robert Pirès possède, depuis ce lundi, sa carte Thunderstruck dans la licence anciennement connue sous le nom de FIFA. Une carte évolutive dont la note générale et les statistiques augmentent selon les résultats de l’OM dans la vraie vie, et qui possède déjà une très belle note générale de 88. Avec 5 victoires en 16 matchs toute compétitions confondues depuis le début de la saison, pas sûr que les résultats du club phocéen fassent beaucoup monter la note de la carte du champion du monde 1998. De tous les clubs dans lesquels Pirès a joué, EA Sports a choisi celui qui fait la plus mauvaise saison.

La foudre frappe dans #FC24 Ultimate Team 🌩️ La légende 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗣𝗶𝗿𝗲̀𝘀 #Thunderstruck, avec un élément évolutif basé sur les résultats de l’OM est maintenant disponible ! 🎮 @easportsfcfr | #FC24 pic.twitter.com/Rb18TiI7E6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 27, 2023

Si ça ce n’est pas une volonté de nuire, on ne sait pas ce que c’est.

