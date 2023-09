Rio Ferdinand voit Jude Bellingham remporter plusieurs Ballons d’or

Un Anglais qui remporte un trophée ? Impossible.

Recruté à prix d’or par le Real Madrid cet été, Jude Bellingham est en train de réussir une adaptation express dans la capitale espagnole. Déjà auteur de cinq buts lors des quatre premières journées de Liga, l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund est pleinement adopté par le Santiago Bernabeu. Au point de voir ses compatriotes s’enflammer sur son avenir. « Bellingham peut continuer et remporter le Ballon d’or. Je serai très surpris si ce gamin ne termine pas sa carrière avec au moins un, peut-être deux ou trois Ballons d’or », a ainsi lancé Rio Ferdinand sur la BBC.

“I’ll be very surprised if this kid doesn’t finish his career with at LEAST one, maybe two or three Ballon d'Or.”

🔝 @rioferdy5 says Jude Bellingham can go all the way to the top

