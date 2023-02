Porté par un Balogun XXL, Reims retourne Lorient

Reims 4-2 Lorient

Buts : Balogun (44e, 61e et 64e) et Doumbia (51e) pour le Stade de Reims // Le Fée (10e) et Koné (36e) pour les Merlus

Vous n’êtes pas contents ? Triplé.

Longtemps malmenés face à des Merlus réalistes, les soldats de Will Still ont pu compter sur leur attaquant vedette pour faire basculer la rencontre et poursuivre leur série d’invincibilité. Auteur d’un triplé ce mercredi soir face à Lorient pour le compte de la 21e journée de la Ligue 1 (4-2), Folarin Balogun a permis aux siens d’enchaîner un treizième match sans défaite après la surprenante performance au Parc des Princes (1-1) le week-end dernier.

Par quoi commencer ? D’abord, ce sont bien les visiteurs qui ont pris ce match en main. D’une frappe limpide à l’entrée de la surface de réparation, Enzo Le Fée profite d’une faute de main du portier rémois pour ouvrir le score (0-1, 10e). Dans la foulée, Ibrahima Koné (0-2, 36e) double la marque d’un boulet de canon sur le deuxième tir cadré des Merlus de la partie. Brouillons dans les derniers mètres, les locaux réduisent l’écart juste avant le retour des vestiaires sur penalty (1-2, 44e). Et après l’égalisation de Doumbia d’une frappe à mi-distance (2-2, 51e), Balogoal se charge de retourner la table en marquant deux buts de grande classe : une demi-volée sur un centre dévié d’Ito pour le doublé (3-2, 61e) et une reprise dantesque en une touche de balle pour sa troisième réalisation (4-2, 64e). Les joueurs de Régis Le Bris n’ont pas démérité, mais Le Goff (70e) et Koné (79e) ont vu les montants éloigner leurs tentatives.

Avec quatorze buts, Balogun dépasse Mbappé et monte tout en haut du classement des buteurs de Ligue 1. Conclusion : ne jamais énerver Folarin.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet – Lopy, Matusiwa – Ito, Doumbia (Cajuste, 70e), Flips – Balogun (van Bergen, 86e). Entraîneur : Will Still.

Lorient (4-2-3-1) : Mannone – Kalulu, Laporte (Meite, 22e), Talbi, Le Goff – Innocent (Makengo, 53e), Le Fée – Diarra (Yongwa, 70e), Ponceau (Dieng, 69e), T. Le Bris (Faivre, 53e) – Koné. Entraîneur : Régis Le Bris.