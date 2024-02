Pronostic Lorient Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient confirme son regain face à Reims

Auteur d’une très bonne saison l’an passé, Lorient a déchanté lors de ce nouvel exercice se retrouvant rapidement dans la zone de relégation. Malgré ce parcours tumultueux, le président Féry a maintenu sa confiance à Le Bris mais l’a assisté de Cahuzac lors du mercato hivernal. De plus, les Merlus ont décidé de casser le prêt de Faivre dont le comportement était remis en cause. Ces prises de position semblent avoir eu un impact puisque le club breton vient de livrer ses meilleurs matchs. En effet, les Lorientais sont passés tout près d’un succès face au Havre (3-3) dans un match complétement fou avant de s’imposer sur la pelouse d’un adversaire direct, le FC Metz (1-2) le week-end dernier. Les recrues comme Louza, Bouanani ou Katseris apportent un vent nouveau sur Lorient qui espère enchainer ce dimanche.

