Raí et la mairie de Saint-Ouen lancent Brésil sur Seine

Une nouvelle collaboration sur les rails.

Présent jeudi soir à Paris à l’occasion du festival du cinéma brésilien au cinéma l’Arlequin, Raí a profité de son passage pour annoncer une nouvelle collaboration entre son association Gol de Letra et la mairie de Saint-Ouen. Avant la diffusion du documentaire La Démocratie en noir et blanc, qui revient sur la démocratie corinthienne de Socrates, l’ancien milieu offensif du PSG (1993-1998) a tenu un point presse avec le maire (PS) de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Côte à côte, les deux hommes ont ainsi lancé Brésil sur Seine, soit une collaboration entre la ville audonienne et l’association Gol de Letra du Brésilien.

« Ça s’est fait hyper naturellement, dès lors qu’on a su qu’on recevait le Brésil pour les JO, avant même cela on avait prévu de renommer une rue en l’honneur de Socrates, raconte l’édile. On a rencontré Raí ainsi, on a tout de suite voulu faire des choses ensemble avec son association. Concrètement, ça va se traduire pour les habitants de Saint-Ouen par une collaboration sportive, culturelle, écologique et éducative en lien avec le Brésil, et par un jumelage. On est invité en septembre prochain à Rio par exemple. Et j’espère, à terme, économique. On accueille le Brésil, on aura l’Australie pour les Paralympiques : deux pays chauds et festifs, comme nous ! »

Tout sourire et toujours aussi disponible pour les fans venus le rencontrer, Raí ne boudait pas son plaisir : « Ça fait partie de l’héritage des JO, déjà, et l’amitié franco-brésilienne repart de l’avant. Avec notre expérience de 25 ans au Brésil, on va faire un jumelage pour construire un projet et amener l’âme brésilienne à Saint-Ouen, avant même les JO. Amener tout ce qu’on a de bon du Brésil, et inversement. » Une collaboration de plus pour l’ancien joueur du PSG, engagé au Paris FC pour en faire le deuxième club de la capitale, et donc désormais forcément supporter par défaut du Red Star : « Paris et sa région, pour moi, c’est une histoire d’amour, d’identité, de valeurs. J’ai fait partie d’une histoire importante de la ville, et j’essaie d’entretenir ce lien. Le Brésil fait rêver les Français, et l’inverse est vrai aussi, d’où cet échange. »

D’ailleurs, le jumelage est aussi valable pour le Red Star ? Un certain Habib B. demande…