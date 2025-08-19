S’abonner au mag
Rafael Leão va rater la reprise de la Serie A avec le Milan

TA
Les supporters du Milan tremblent déjà avant même le début de saison.

Les débuts de Massimiliano Allegri à Milan n’auront pas échappé au premier coup du sort. Face à Bari en Coupe d’Italie, Rafael Leão a mis deux minutes à rappeler pourquoi il reste le frisson de San Siro en ouvrant le score à la 14e minute… avant de sortir deux minutes plus tard, touché au mollet droit.

Absent contre Cremonese, incertain contre Lecce

Une élongation selon l’AFP, le club ajoutant que « le joueur ne sera pas disponible contre la Cremonese et que son état sera évalué quotidiennement avant le prochain déplacement à Lecce (29 août) ».

Un coup dur pour un Milan, déjà privé de Coupe d’Europe et qui compte plus que jamais sur son attaquant portugais pour relancer un projet en panne d’élan. À 26 ans, Leão entame sa sixième saison en rossonero. Après un été entier à entendre parler de départ, en raison d’une huitième place en Serie A la saison dernière, qui donnait presque des arguments à la fuite. Mais finalement, le Portugais est resté. Fidèle au poste, mais déjà forcé à l’arrêt.

Il n’arrêtera pas de sourire pour autant.

