Le maire d’Udine veut faire de Mike Maignan un citoyen d’honneur de la ville

Triste week-end à Udine.

Samedi soir, au cours du match entre l’Udinese et le Milan (2-3), Mike Maignan a été victime d’insultes racistes descendues des tribunes. Après avoir averti les arbitres plusieurs fois, entraînant des annonces au micro sans résultat, Maignan a décidé de sortir du terrain, accompagné de ses coéquipiers. L’arbitre a interrompu le match… avant de le reprendre cinq minutes plus tard, ce qui a beaucoup heurté le gardien français. En réaction à ce triste incident, le maire d’Udine (un certain Alberto Felice de Toni) veut faire du portier de 28 ans un citoyen d’honneur de sa ville. « Udine n’est pas une ville raciste et a une longue histoire d’accueil, de solidarité, de respect, c’est pourquoi j’ai invité personnellement Maignan à venir à Udine pour participer ensemble à des initiatives concrètes à destination des plus jeunes », a exprimé l’élu via Instagram. « À cette occasion, je vais proposer au conseil municipal de lui donner le titre de citoyen d’honneur de notre ville, a-t-il ensuite poursuivi. Nos valeurs ne peuvent pas être bafouées par quelques personnes aveuglées par le racisme. »

Pas sûr que Maignan ait envie de revenir à Udine tout de suite, cela dit.

