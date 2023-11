Quatre supporters du Benfica arrêtés pour avoir lancé des fumigènes sur des supporters de la Real Sociedad

Suite à la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions de la Real Sociedad après sa victoire à domicile contre le Benfica (3-1), plusieurs supporters du club portugais ont été arrêtés. Une centaine d’ultras du Benfica avait fait le déplacement en Espagne, où ils se sont distingués en commettant des actes de vandalisme, et jetant des fumigènes sur des supporters espagnols.

🗣 Aperribay: "Hay tres detenidos y hemos requisado todo el material. Iremos con todo contra esos delincuentes".#UCL | #WeareReal https://t.co/ejKcAZj7aF pic.twitter.com/n8FrS1SdZA — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023

Suite aux lancers de fumigènes, qui ont eu lieu à deux reprises durant la rencontre, quatre Portugais ont été identifiés et arrêtés par les forces de l’ordre espagnoles. D’après le média Relevo, l’UEFA a d’ores et déjà infligé une amende de 20 000 euros au club portugais. Les fans portugais avaient déjà lancé les hostilités avant le match, attaquant des supporters de la Real Sociedad et commettant des actes de vandalisme.

❌¡ESTO NO es FÚTBOL! ➡️La 'batalla campal' entre ultras de la Real y Benfica. 👉@Gonzademarto contó todos los detalles anoche en @elchiriguitotv pic.twitter.com/NGnJBfDyDd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 9, 2023

Une journée sans violence, c’est trop demander ?

La Real Sociedad qualifiée, Benfica éliminé