Pronostic Benfica Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Real Sociedad accroche le Benfica

Battu lors des 2 premières journées, Benfica abat l’une de ses dernières cartes ce mardi soir pour sortir de sa poule, lui qui avait été quart-de-finaliste l’an passé. En effet, la formation portugaise s’est fait surprendre lors de la première journée par Salzbourg (0-2) dans un match marqué par la rapide exclusion d’Antonio Silva. Ensuite, les Benfiquistes n’ont rien pu faire face à l’Inter (1-0). Si le score paraît étriqué, le Benfica s’en est bien tiré, car Lautaro Martinez fut peu en réussite avec plusieurs montants et des sauvetages incroyables de Trubin dans les cages lisboètes. Sur la scène nationale en revanche, l’équipe lisboète tourne à plein régime. Battu lors de la 1re journée par une surprenante formation de Boavista, le Benfica a depuis remporté tous ses matchs. Malgré cette excellente dynamique, les hommes de Roger Schmidt sont seulement en 2e position car le Sporting fait un petit mieux. Le week-end dernier, les partenaires d’Angel di Maria se sont également qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du Portugal en dominant le SC Lusitania (1-4) avec des buts de João Maria, Rafa Silva et Cabral. Avec 6 buts en 9 matchs, Di Maria signe un très gros début de saison, mais n’a toujours pas marqué en C1, à l’image de son équipe.

L’an passé, la Real Sociedad est parvenue à accrocher une place dans le top 4 de Liga, et à retrouver la C1. Lors de la 1re journée, les Basques ont failli s’imposer à domicile face à l’Inter (1-1), mais ont craqué en fin de match. Ensuite, la Real s’est bien reprise en disposant de Salzbourg (0-2) en Autriche. Après avoir connu une entame de championnat poussive, la Real a retrouvé de sa superbe lors des dernières semaines, ce qui lui a permis de remonter en 5e position. Le week-end dernier, les Basques ont fait le taf face à Majorque (1-0) grâce à l’entrée décisive de Kubo, qui a servi Mendez pour le seul but de la rencontre. Le Japonais (5 buts, 3 passes décisives) est l’une des bonnes surprises de cette entame de saison, tandis qu’Oyarzabal (5 buts dont 1 en C1) continue d’enchaîner les buts. Dans cette équipe avec une moyenne d’âge assez jeune, on retrouve Le Normand, Zakharyan, Oyarzabal, Merino ou Fernandez. Battue seulement deux fois cette saison toutes compétitions confondues, la Real Sociedad devrait accrocher au moins un point face à une formation de Benfica qui n’a toujours pas marqué en C1.

Troisième défaite pour Benfica face à la Real Sociedad