Troisième défaite pour Benfica face à la Real Sociedad

SL Benfica 0-1 Real Sociedad

But : Mendez (63e)

Benfica déjà dehors ?

Lors de la dernière édition, le Benfica de Roger Schmidt avait surpris toute l’Europe en tenant tête au Paris Saint-Germain et en s’offrant la Juventus, avant de quitter la Ligue des champions aux portes du dernier carré. Cette saison, tous les espoirs de qualification en huitièmes de finale semblent s’être déjà envolés à peine la troisième journée de groupe. Croqués par le RB Salzbourg (0-2) lors de la première journée, et logiquement battu à Turin juste avant la trêve (1-0), les Aigles ont connu une nouvelle défaite ce mardi soir face à la Real Sociedad (0-1). Zéro point en trois journées, sept pour les deux premiers de ce groupe D, la messe semble déjà dite.

Mais le plus malheureux dans ce cauchemar lisboète est que jamais les hommes de Schmidt n’ont tenté de faire jeu égal avec leurs adversaires du soir. Orphelin de son maestro Di Maria, blessé, ce SLB n’a rien montré. Peu de réussite dans les transitions, aucune combativité, dominé dans tous les duels, difficile d’espérer quoi que ce soit face à une écurie espagnole bien en forme depuis le début de la saison. Le seul but de la partie est arrivé des pieds de Mendez, bien servi par Barrenetxea sur un centre en retrait délicieux depuis la surface de réparation (0-1, 63e). L’addition aurait même pu être plus salée, mais la barre transversale quelques minutes plus tard a empêché Kubo de faire le break (66e), tandis que Mendez avait vu la VAR annuler son but en première période pour une position de hors-jeu (29e).

Mais pourquoi en marquer trois quand un seul suffit ?

SL Benfica (4-2-3-1) : Trubin – Bah (Chiquinho, 82e), Antonio Silva, Otamendi, Jurasek (Bernat, 59e) – Neves, Aursnes – Neres (Gouveia, 69e), Joao Mario – Musa. Entraîneur : Roger Schmidt.

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro – Traoré (Elustondo, 70e), Zubeldia, Le Normand, Munoz – Mendez, Zubimendi, Merino – Kubo (Fernandez, 76e), Oyarzabal, Barrenetxea (Zakharyan, 76e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

