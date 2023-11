Pronostic Real Sociedad Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

La Real Sociedad enchaîne face à Benfica

Dans ce groupe D, l’Inter est le grand favori tandis que le Benfica et la Real Sociedad semblaient sur le papier être les deux formations à devoir lutter pour accompagner la formation intériste. Mais après 3 journées, seul une des deux équipes semble être toujours en lice pour les 8es. Pour lancer cette compétition, la formation de San Sebastian a tenu en échec à domicile l’Inter (1-1), finaliste l’an passé. Ensuite, la Real Sociedad a glané 6 points, lors des deux rencontres suivantes en prenant le dessus sur Salzbourg (0-2) et en dominant le Benfica (0-1). Grâce à ses 2 succès en déplacement, la formation basque a fait un grand pas vers la qualification. Sur la scène nationale, la bande à Alguacil vient d’enregistrer une cruelle défaite contre le Barca (0-1) en concédant un but au bout du temps additionnel. Suite à ce revers, la Real se retrouve en 7e position de Liga avec 6 points de retard sur le Top 4. Avant cette défaite, la Sociedad était invaincu à domicile cette saison, et avait remporté ses 3 dernières réceptions. Ce mercredi, le club de San Sebastian compte notamment sur les Kubo (5 buts) et Oyarzabal (7 buts dont 1 en C1) pour décrocher une nouvelle victoire face au Benfica.

Champion du Portugal en titre, les Lisboètes rencontrent plus de difficultés puisqu’ils accusent 3 points de retard sur le Sporting, qui est toujours invaincu. Surtout, le Benfica passe au travers dans cette Ligue des Champions avec trois revers en autant de rencontres face à Salzbourg (0-2), l’Inter (1-0) et contre la Real (0-1). Avec 0 point et 0 but marqué, le club portugais abat l’une de ses dernières cartes ce mercredi soir. Le week-end dernier, les Portugais se sont parfaitement préparés pour cette rencontre en dominant Chaves (0-2) grâce à Joao Mario et Aursnes, mais ils avaient concédé un nul à domicile face à Casa Pia juste avant (1-1). Le coach allemand Schmidt ne devrait pas pouvoir compter sur deux éléments importants de son dispositif puisque David Neres et le turc Kokcu sont blessés, mais Di Maria fait son retour. Equipe séduisante et solide, la Real Sociedad devrait une nouvelle fois prendre les 3 points face à Benfica.

