Quatre candidatures pour la CAN 2027

L’Algérie joue double.

Quatre dossiers visant l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 ont été reçus par la Confédération africaine de football. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie se sont rassemblés pour l’obtention de cette 36e édition de la CAN. Par ailleurs, le Botswana, l’Égypte et l’Algérie ont chacun déposé leur candidature. La prochaine date clé, le 23 mai, correspond au dernier jour pour finaliser les dossiers et soumettre tous les documents nécessaires. De plus, des visites d’inspection se dérouleront du 1er juin au 15 juillet.

CAF receives declaration of interest from six countries for the Africa Cup of Nations 2027 hosting https://t.co/tIKz4PFfX4 — CAF Media (@CAF_Media) April 27, 2023

L’Algérie est donc le seul pays candidat pour la CAN 2025 à se positionner pour l’édition suivante. En effet, prévue en Guinée mais retirée en septembre en 2022 pour des retards dans les travaux d’infrastructures, la CAN avait décidé de relancer un appel à candidatures.

Pour l’instant, le Maroc, la Zambie et le duo Nigeria-Bénin sont aussi en lice pour l’édition 2025.

