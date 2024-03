Quatre arbitres français candidats à l’Euro 2024

Même les arbitres ont le droit à leur liste.

Dans la dernière ligne droite avant l’Euro 2024, les joueurs savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur sous peine de voir leur sélectionneur préférer un concurrent lors de la liste finale. Celle des hommes en noir ne sera pas égrainée sur le plateau du journal télévisé de 20 heures, mais devrait être communiquée le 23 avril prochain par l’UEFA d’après les informations de L’Équipe. Alors que 18 arbitres avaient été convoqués en 2021, il devrait y en avoir sensiblement le même nombre pour la prochaine édition. Ceux-ci sont aussi dans le money time et doivent rendre des copies parfaites.

Clément Turpin et Stéphanie Frappart étaient les deux représentants français. Avant l’Euro 2024, ils sont accompagnés de deux autres arbitres candidats à la compétition, François Letexier et Benoît Bastien, qui possèdent aussi le niveau « élite UEFA ». Selon le quotidien sportif, Stéphanie Frappart, récemment élue meilleur arbitre féminine du monde, « semble avoir toutes les chances d’y être encore », alors qu’un duel entre Clément Turpin et François Letexier devrait se tenir. Le deuxième est classé numéro un dans la hiérarchie nationale, mais le premier possède plus d’expérience au niveau européen.

En pleine crise de l’arbitrage français, il faudra briller en Allemagne.

