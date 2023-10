Quand un faux compte se sert de Roberto De Zerbi dans le conflit israélo-palestinien

Ça va chercher dans les combien, l’usurpation d’identité ?

La résurgence du conflit israélo-palestinien ces dernières heures fait la Une de l’actualité internationale. Le monde du football n’y est évidemment pas hermétique. Alors qu’Oleksandr Zinchenko a pris position avant de rétropédaler, un message est aussi apparu dans la story Instagram d’un compte au nom de Roberto De Zerbi, suivi par 17 000 personnes. « Je soutiens la cause palestinienne, et j’espère que les choses redeviendront comme elles étaient », peut-on lire. « J’espère que le Soudan redeviendra ce qu’il était, et que la paix s’imposera sur les terres du Soudan, que la paix durera dans les pays arabes et musulmans. »

Roberto De Zerbi supporting Palestinian cause on his Instagram story.📱🇵🇸 pic.twitter.com/uCKTINM9qV — Football is Life (@futball_is_life) October 8, 2023

Le Soudan est en proie à un conflit entre l’armée et les forces paramilitaires depuis le mois d’avril, mais cette prise de position de la part du coach italien a interpellé, d’autant plus à quelques heures d’un match crucial entre son équipe de Brighton et Liverpool. Malgré la présence du badge bleu censé certifier le compte, il s’avère néanmoins qu’il ne s’agit pas du compte officiel de RDZ. Son entourage l’a en effet confirmé à So Foot.

