Quand Matt Turner découvre le sexe de son enfant après le match face au Salvador

Un clean sheet et la perfection après le match.

À la suite de la victoire des siens face au Salvador cette nuit (1-0) à l’Orlando City Stadium, le gardien des États-Unis Matt Turner a eu la chance de découvrir le sexe de son enfant après le match, devant le public américain et entouré de ses coéquipiers. Après avoir tapé dans une fausse balle de football comme s’il faisait un dégagement, le portier de 28 ans a vu de la poudre rose s’échapper, ne laissant que peu de doutes sur le fait que sa compagne attendait une petite fille. Matt Turner va pouvoir retourner à Arsenal, son club actuel, avec le sourire du devoir accompli et de la paternité célébrée.

IT’S A GIRL 💕💕💕💕

Congrats to @headdturnerr and the fam! 💜 pic.twitter.com/S5lUIETmXo

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) March 28, 2023