Quand Jérôme Leroy portait de faux protège-tibias

Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire… Ou pas.

Intendant au Stade rennais depuis 2004, Yoann Renaud partage une histoire de famille avec son club. Dans un entretien publié sur le site de la Ligue 1, il raconte tout d’abord son parcours, le fait que son père occupe la même fonction depuis 1979 et dévoile une anecdote concernant Jérôme Leroy, passé par le SRFC entre 2007 et 2011 : « Il a parfois fallu fabriquer des protège-tibias avec le carton d’un pack d’eau, soit parce qu’il y a eu des oublis, soit par choix. Jérôme Leroy faisait ça pour que les arbitres croient qu’il avait des protège-tibias au moment du contrôle des équipements ! »

De plus, l’homme aux multiples casquettes en dit plus sur l’entraîneur du SRFC, Bruno Génésio, qui se refuse de voir du vert : « Je ne crois pas que ce soit une superstition mais Bruno Génésio ne veut pas de marqueur vert car ça lui évoque Saint-Etienne ! Pareil pour les vêtements, le vert n’est pas vraiment le bienvenu ! ». Par ailleurs, entre Sylvain Armand (2013-17) et Romain Danzé, tous deux anciens joueurs du club, qui n’arrivait jamais à enlever son alliance avant un match pour l’un ou qui portait le même caleçon depuis le centre de formation pour l’autre, Yoann Renaud aura vécu de drôles d’aventures (et de mésaventures) avec l’équipe bretonne.

Danser avec Danzé ? Non, merci.

