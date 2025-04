L'historique des clubs français en demi-finales de Ligue des champions

Un rond de serviette dans le dernier carré.

En se dépatouillant d’Aston Villa, le PSG est devenu le club français à compter le plus de qualifications en demi-finales de C1, aujourd’hui connue sous le nom de Ligue des champions. Après 1995, 2020, 2021 et 2024, Paris va donc retrouver les joies d’un dernier carré à la fin du mois, contre Arsenal ou le Real Madrid. Une troisième demie en cinq éditions, la quatrième sous l’ère QSI.

L’OM n’avait pas joué de demi-finale en 1993

Derrière, on retrouve l’AS Monaco (1994, 1998, 2004, 2017) et plusieurs clubs à deux demi-finales. Petite particularité pour l’OM, bien sûr, seul vainqueur de la compétition en 1993, mais sorti d’une phase de groupes pour atteindre la finale.

Dans la liste, on retrouve aussi Reims (1956, 1959), Saint-Étienne (1975, 1976) et l’OL (2010, 2020). Les Girondins de Bordeaux (1985) et le FC Nantes (1996) comptent eux une participation à ce niveau en C1.

Les clubs français en demi-finales de C1

1956 : Reims-Hibernian (2-0 ; 1-0)

1959 : Young Boys-Reims (1-0 ; 0-3)

1975 : Saint-Étienne-Bayern (0-0 ; 0-2)

1976 : Saint-Étienne-PSV Eindhoven (1-0 ; 0-0)

1985 : Juventus-Bordeaux (3-0 ; 0-2)

1990 : OM-Benfica (2-1 ; 0-1)

1991 : Spartak Moscou-OM (1-3 ; 1-2)

1994 : Milan-Monaco (3-0)

1995 : PSG-Milan (0-1 ; 0-2)

1996 : Juventus-Nantes (2-0 ; 2-3)

1998 : Juventus-Monaco (4-1 ; 2-3)

2004 : Monaco-Chelsea (3-1 ; 2-2)

2010 : Bayern-OL (1-0 ; 3-0)

2017 : Monaco-Juventus (0-2 ; 1-2)

2020 : Leipzig-PSG (0-3)

2020 : OL-Bayern (0-3)

2021 : PSG-Manchester City (1-2 ; 0-2)

2024 : PSG-Dortmund (0-1 ; 0-1)

