Invité sur le plateau de C à Vous ce mardi soir, Nasser al-Khelaïfi a été interrogé sur Kylian Mbappé, avec lequel le PSG est toujours en conflit. Le dirigeant a affirmé « ne pas avoir de regrets » concernant le départ de l’attaquant à l’intersaison précédant la victoire finale en Ligue des champions.

« Je remercie Kylian, pour ce qu’il a donné pour le club, lui, Messi, Neymar, Zlatan, continue-t-il. Ils ont été très importants pour le club dans cette période. On a eu la chance cette année, sans lui, mais je lui souhaite le meilleur, au Real. J’ai beaucoup de respect pour lui. »

« Valérie Pécresse est très intelligente »

Le Qatari s’est également exprimé sur l’avenir du Parc des Princes et sur sa relation avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. Questionné sur l’absence de cette dernière à Munich, Al-Khelaïfi a préféré esquiver la question, décrétant que ce n’était « pas le moment de parler de ça ».

Patrick Cohen, chroniqueur de l’émission, n’en démord pas et continue son pressing digne de l’équipe de Luis Enrique, et interroge le président du PSG sur le cas du Parc des Princes et l’éventualité d’un déménagement. Sa réponse : « Si on n’est pas les bienvenus dans notre stade, on va chercher une autre solution, et c’est ce qu’on fait. »

Quel avenir pour le Parc des Princes, Anne Hidalgo...⬇️ "Si on n'est pas les bienvenus dans notre stade, on va chercher une autre solution. (...) Valérie Pécresse comprend l'importance que cela représente pour le club." Nasser Al-Khelaïfi #CàVous

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a flairé le bon coup pour redorer son image politique après sa campagne présidentielle de 2022, affirmant vouloir aider le PSG à trouver son nouveau stade. Nasser al-Khelaïfi a forcément apprécié : « Elle est très intelligente. Elle comprend l’importance du club. On va peut-être trouver une solution avec elle, pourquoi pas. On regarde les meilleures options pour le club. »

Alors, Massy ou Poissy ?

