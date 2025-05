Qui est le dernier buteur pour un club français en finale de Coupe d'Europe ?

Dépoussiérer l’histoire.

Ce samedi soir, face à l’Inter en finale, le Paris Saint-Germain va tenter de devenir le deuxième club français à remporter la Ligue des champions, plus de trente ans après l’OM. Pour soulever la coupe aux grandes oreilles, à moins d’attendre la séance de tirs au but en tenant le 0-0, il faudra faire trembler les filets de Yann Sommer. Cela paraît simple comme bonjour, mais ça ne l’est pas vraiment au 21e siècle pour les représentants de l’Hexagone.

Un but pour du beurre en 1996

Le bilan des clubs français en finale dans l’histoire des Coupes d’Europe n’est pas bien glorieux (2 victoires en 15 matchs). Surtout, une série noire est en cours puisqu’ils restent sur une série de six finales sans jamais réussir à marquer. Paris contre le Barça et le Bayern ? Rien. L’OM contre Parme, Valence et l’Atlético ? Nada. Monaco face au FC Porto ? Zéro.

Mais alors, à quand remonte le dernier but d’un club français dans une finale européenne ? Sans compter la merveilleuse coupe Intertoto, bien sûr. Il faut rembobiner jusqu’au 15 mai 1996 pour trouver trace d’une telle rareté. Le héros se nomme Daniel Dutuel, buteur lors de la finale retour de Coupe de l’UEFA contre le Bayern Munich avec les Girondins de Bordeaux (lors d’une défaite 3-1). Depuis, les Français ont brillé avec des clubs étrangers (Zizou, Coman, etc.), mais aucun club de notre bonne vieille première division n’a trouvé un successeur au double D.

Qui pour mettre fin à cette malédiction du côté du PSG ?

