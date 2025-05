OM, Monaco, PSG, Reims… L’historique des finales européennes des clubs français

En attendant la 16e.

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, ce mercredi soir, en s’imposant contre Arsenal (2-1). Le rendez-vous est pris le 31 mai prochain, à Munich, pour ce qui sera la seizième finale européenne avec un club français depuis la création des Coupes d’Europe (sans compter celle de Supercoupe entre Paris et la Juve en 1996).

Deux victoires en 15 finales

Le bilan n’est en tout cas pas glorieux pour les représentants hexagonaux : 15 finales disputées pour… 2 petites victoires. Celle de l’OM en 1993 contre l’AC Milan, évidemment, pour la naissance du slogan « à jamais les premiers » (à Munich, déjà) et celle du PSG, vainqueur de la Coupe des coupes en 1996 contre le Rapid Vienne.

Face à l’Inter, Paris jouera sa quatrième finale après celles de 1996, 1997 et 2020 contre le Bayern en Ligue des champions en pleine crise sanitaire. L’OM reste l’équipe française comptant le plus de finales européennes (cinq en 1991, 1993, 1999, 2004 et 2018) devant son rival du PSG. L’AS Monaco et le Stade de Reims arrivent derrière (2), tout comme l’AS Saint-Étienne Bordeaux et Bastia (1).

→ Les 15 finales européennes des clubs français

1956 : Real Madrid 4-3 Reims (C1)

1959 : Real Madrid 2-0 Reims (C1)

1976 : Bayern Munich 1-0 Saint-Étienne (C1)

1978 : Bastia 0-0 / 0-3 PSV (C3)

1991 : Étoile rouge de Belgrade 0-0 (5 TAB 3) OM (C1)

1992 : Werder Brême 2-0 Monaco (C2)

1993 : OM 1-0 AC Milan (C1)

1996 : PSG 1-0 Rapid Vienne (C2)

1996 : Bayern Munich 2-0 / 3-1 Bordeaux (C3)

1997 : Barcelone 1-0 PSG (C2)

1999 : Parme 3-0 OM (C3)

2004 : Valence 2-0 OM (C3)

2004 : FC Porto 3-0 Monaco (C1)

2018 : OM 0-3 Atlético de Madrid (C3)

2020 : PSG 0-1 Bayern Munich (C1)

