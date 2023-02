PSG-Bayern : Warren Zaïre-Emery bat un nouveau record de précocité !

Un Titi au milieu des gros minets.

Christophe Galtier a choisi de faire démarrer Warren Zaïre-Emery ce mardi face au Bayern. Le milieu de terrain connaît sa quatrième titularisation depuis le début de l’année après celles contre Châteauroux, Rennes et Monaco. Le numéro 33 va battre un nouveau record de précocité par la même occasion en devenant, à 16 ans et 343 jours, le plus jeune joueur à commencer un match à élimination directe de Ligue des champions.

16a & 343j – Warren Zaïre-Emery est, à 16 ans et 343 jours, le plus jeune joueur à être titulaire lors d’un match à élimination directe dans l’histoire de la Ligue des Champions. Audacieux. #PSGFCB pic.twitter.com/fbLyv22sZZ — OptaJean (@OptaJean) February 14, 2023

Ça fait déjà 1-0 dans son duel avec Jamal Musiala.