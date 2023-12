Pronostic Reims Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims sabre le champagne face au Havre

Le Stade de Reims avait réalisé une entame de saison plutôt satisfaisante mais souffre depuis quelques semaines. En effet, les hommes de Will Still viennent de s’incliner à 4 reprises lors des 5 dernières journées. Il est important de noter que les Champenois rencontrent des difficultés face aux grosses écuries, puisqu’ils ont été battus par le PSG, Rennes, Nice et Lens. Le week-end dernier, les partenaires de Ito se sont inclinés à Bollaert dans un match où les Rémois auraient certainement mérité mieux. Fébrile défensivement, Reims a également manqué de tranchant dans les 25 derniers mètres nordistes. Le dernier succès des hommes de Will Still remonte à la réception de Strasbourg (2-1) où Daramy avait été décisif sur les 2 buts de son équipe. A la suite de ces mauvais résultats, Reims a reculé en 8e position avec 3 points de retard sur la dernière place qualificative européenne.

En face, Le Havre est sur la lancée de ce qu’il a produit l’an passé. Solidaire, le HAC s’appuie sur son collectif pour accrocher des résultats. Actuellement, la formation normande se retrouve en 10e position avec 6 points de plus que le premier relégable. Après avoir connu un passage délicat avec une seule victoire en 9 journées, les Havrais se sont donnés un bol d’air en s’imposant avec brio face à Nice (3-1). Lors de cette rencontre, le duo Sabbi – Bayo s’est fait plaisir avec un doublé pour le 1er, tandis que l’ancien clermontois est impliqué sur les 3 buts de sa formation. Ce succès tombe à point puisque le HAC restait sur 2 revers face au PSG et contre Strasbourg. A domicile, Reims devrait renouer avec le succès face à une formation havraise, vainqueur 1 seule sur ses 8 déplacements de la saison.

Le Conseil d'État suspend trois des cinq interdictions de déplacement du week-end