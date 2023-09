Pronostic Nice Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice s’impose dans le choc des leaders face à Brest

Lors de l’intersaison, peu d’observateurs auraient pensé que Nice et Brest domineraient le championnat de Ligue 1 après 6 journées. La formation azuréenne a tenté un pari cet été en misant sur le technicien italien Farioli. Ce dernier est en train d’imposer sa patte sur le jeu des Aiglons, qui restent à ce jour avec Rennes la seule formation invaincue du championnat. Après avoir connu une entame poussive, le Gym a passé la vitesse supérieure en remportant ses 3 derniers matchs. Lors de cet excellent passage, les Niçois se sont notamment imposés face au PSG (3-2) au Parc des Princes et le week-end dernier dans le derby contre Monaco (0-1). Ces deux derniers succès convaincants prouvent tout le potentiel du club niçois. Lors de sa rencontre au stade Louis II, l’OGCN a eu de la réussite puisque son portier Bulka a repoussé deux penaltys de Balogun. Grâce à ces succès, le club azuréen s’est installé en 2e position de Ligue 1 avec 1 seul point de retard sur Brest. Avec les Moffi (3 buts, meilleur buteur), Laborde, Boga, Diop, Thuram ou Sanson, Nice possède un effectif de grande qualité.

En face, le stade Brestois est la grosse surprise de cette entame de saison. Le club breton est sur une dynamique incroyable qui lui permet d’occuper la tête de la Ligue 1. Impressionnant de solidité, la bande à Eric Roy a seulement perdu des points à 2 reprises lors de sa défaite à Marseille (2-0) et contre Rennes (0-0) dans le derby. Depuis, le club brestois s’est relancé en dominant Reims (1-2) et surtout l’Olympique Lyonnais (1-0). Largement dominateur face aux Rhodaniens, Brest a fait la différence en fin de match avec une réalisation de Mounié. Eric Roy, grand artisan de cette excellente dynamique, s’appuie sur les Camara, Lala, Del Castillo, Satriano, Le Douaron ou Martin. Devant son public de l’Allianz Riviera qui fête ses 10 ans mais aussi pour Beka-Beka, Nice devrait prendre le meilleur sur le leader brestois.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Billal Brahimi prêté en Bretagne