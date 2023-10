Pronostic Metz Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Havre accroche le FC Metz

De retour dans l’élite, Metz a pour seul objectif de se maintenir. Pour parvenir à conserver sa place, l’équipe lorraine aurait aimé pouvoir garder son meilleur élément, Mikautadze. Élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, le Géorgien est parti rejoindre l’Ajax. Ce départ a fait mal au FC Metz, qui marque très peu depuis son départ. Plutôt bien rentrés dans cette saison, les Messins avaient notamment décroché deux succès en déplacement à Clermont et à Lens, en profitant d’une efficacité maximale. Depuis sa victoire à Bollaert, le club lorrain connaît un passage compliqué puisqu’il s’est incliné lors des 4 dernières rencontres face à Strasbourg, Toulouse, Nice et Monaco. En principauté, les Grenats sont bien rentrés dans leur match, aidé par le coup de génie de Camara auteur d’un but incroyable. La suite fut moins radieuse, puisque le FC Metz n’a pas su contenir les attaques monégasques (2-1). À la suite de ce revers, la formation lorraine est tombée dans la zone de relégation.

Le Havre a également retrouvé la Ligue 1 cet été, après plusieurs années en Ligue 2. L’arrivée conjointe de Mathieu Bodmer et Lukas Elsner au sein du club a permis au HAC de retrouver l’élite. À l’instar de son adversaire du jour, l’équipe normande vise le maintien. Pour le moment, les Havrais se comportent plutôt bien avec une 11e place au classement. Cependant, les Havrais sont dans le collimateur des relégables, car ils ne possèdent que 2 points d’avance sur Metz. Après avoir encaissé deux revers avant la coupure internationale face à Lille et Marseille, les Normands ont limité la casse lors de la réception du Racing Club de Lens (0-0). Plus solide que Metz, Le Havre semble en mesure d’accrocher au moins un point face à une formation messine pas au mieux.

