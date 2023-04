Pronostic Lens Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens garde espoir face à Strasbourg

À 8 journées de la fin, le Racing Club de Lens accuse 6 points de retard sur le leader, le Paris Saint-Germain. Le club nordiste, conscient des difficultés parisiennes, va jouer le coup à fond lors des semaines à venir. De plus, lors de la prochaine journée de championnat, les Lensois se déplaceront au Parc des Princes pour ce qui pourrait être un tournant dans la saison. Un peu moins bien au cœur de l’hiver, les Sang et Or se sont repris lors des dernières journées en enregistrant 3 succès consécutifs face à Clermont (0-4), Angers (3-0) et le week-end dernier au Roazhon Park face à Rennes (0-1). Lors de cette rencontre, le buteur belge Openda a confirmé son retour en forme en signant sa 15e réalisation, avec notamment 6 buts inscrits lors des 3 derniers matchs. Ce vendredi, la formation de Franck Haise a la possibilité de mettre la pression sur le PSG qui se déplace à Nice en revenant à 3 points. Très fort à Bollaert, le Racing possède le meilleur bilan des équipes de L1 à domicile. Depuis le début de saison, Lens est quasi intraitable dans son stade puisqu’il n’a perdu des points qu’à deux reprises lors de son revers face à Nice (0-1) et dans le derby face à Lille (1-1). Ce vendredi, Franck Haise compte évidemment sur Openda, mais aussi sur son capitaine Seko Fofana, son portier Brice Samba, ou sur le roc autrichien Danso. Cette rencontre sera évidemment spéciale pour Thomasson qui a rejoint le club nordiste en cours de saison en provenance de Strasbourg.

En face, Strasbourg se retrouve à devoir lutter pour le maintien alors qu’il y a un an, il était engagé dans la course à l’Europe. L’arrivée de Fred Antonetti avait redonné un peu d’élan aux Alsaciens qui sont parvenus à sortir de la zone rouge. Derrière, la donne semble compliquée pour Angers, Troyes et Ajaccio, ce qui laisse une seule place de relégable. Actuellement, Strasbourg occupe le bon strapontin (16e), mais compte le même nombre de points qu’Auxerre qui se déplace à Ajaccio ce week-end. Seulement 4 points séparent Nantes (14e) de l’AJ Auxerre (17e), la lutte pour le maintien s’annonce donc épique dans cette dernière ligne droite. Il y a 2 journées de cela, le Racing avait réalisé une très bonne opération en dominant Auxerre (2-0) à la Meinau, mais a rechuté le week-end dernier à Monaco (4-3) dans un match fou. Le calendrier des Alsaciens n’est pas simple lors de cette dernière ligne droite avec au programme Reims, Nice, Lyon ou Paris pour des affrontements face à des adversaires directs, Ajaccio et Troyes, relégables. Dans cette saison difficile, Strasbourg peut compter sur un Diallo inspiré, buteur pour la 15e fois à Louis-II. Déterminé à jouer le coup à fond pour le titre, Lens devrait prendre le dessus sur le Racing Club de Strasbourg qui lutte pour le maintien.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

