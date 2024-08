Pronostic Laval Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp sur sa lancée face à Laval

Sauvé lors du temps additionnel lors de l’ultime journée il y a un peu plus d’un an, Laval a réussi un excellent exercice la saison dernière. Bien parti, le club mayennais a longtemps été premier du championnat avant de décrocher dans la deuxième partie de saison. Finalement, Laval a fini en 7e position avec 4 points de retard sur les places de barragiste. Lors de l’intersaison, le club lavallois a perdu des éléments importants à l’image de Bobichon. En déplacement à Grenoble pour son entrée en lice, la formation mayennaise s’est inclinée logiquement (2-1). La réduction du score de Kadile en toute fin de rencontre est arrivée trop tardivement pour pouvoir inverser le scénario de la rencontre. Les Tchokounté, Tell, Tavares ou Samassa sont les cadres de cette équipe.

Guingamp a été très régulier lors de la saison dernière. Les Bretons ont eu à plusieurs reprises l’opportunité de se mêler dans la course aux playoffs. mais n’ont jamais su saisir leur chance. Cet été, Stéphane Dumont a quitté le club et a été remplacé par Sylvain Ripoll. Auteur d’une bonne préparation estivale, l’En Avant a confirmé lors de son premier match à domicile face à Troyes (4-0). Grâce à ce large succès, le club guingampais a pris les rênes de la Ligue 2. Entré en cours de jeu, Taylor Luvambo s’est rapidement mis en évidence en inscrivant un doublé en 3 minutes seulement quelques secondes après son entrée en jeu. En forme, Guingamp semble en mesure de s’imposer face à une équipe de Laval sans doute pas au mieux.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

