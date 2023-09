Pronostic Laval Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval en pleine confiance face à Guingamp

De retour en Ligue 2 la saison dernière, Laval s’est maintenu grâce à un excellent finish. Lors de l’intersaison, la formation mayennaise a perdu plusieurs joueurs mais n’a pas été perturbée par cette vague de mouvements. En effet, le club lavallois réalise une excellente entame de championnat et est même leader de L2. Victorieux d’Angers lors de la 1re journée, Laval s’est ensuite incliné à Troyes (3-1). Cette contre-performance reste à ce jour le seul revers concédé par les Tangos. Depuis cette défaite, les joueurs d’Olivier Frapolli ont remporté 3 matchs face à Rodez, Caen et Bastia, pour un nul sur la pelouse de Quevilly Rouen. Le week-end dernier, les Mayennais ont marqué les esprits en s’imposant largement en Corse face à une ambitieuse formation bastiaise (0-3). Dans ce début de saison, Laval se montre diablement efficace, ce qui lui permet d’avoir pris la tête de la Ligue 2.

Ce samedi, les Lavallois disputent un solide test face à Guingamp. Pas toujours constant dans ses prestations, l’En Avant vient également de frapper un grand coup en surclassant Ajaccio au Roudourou (3-0) avec un doublé d’El Ouazzani. Le joueur marocain est l’homme fort de ce début de saison avec ses 4 réalisations et 3 passes décisives. Pour pouvoir viser plus haut, les hommes de Stéphane Dumont doivent réaliser une série de résultats, car ils n’ont toujours pas enchainé 2 victoires de rang. En déplacement, les Guingampais s’étaient certes imposés à Annecy (1-4), mais ont depuis fait match nul à Valenciennes et perdu contre Amiens. Auteur d’un sans-faute à Francis le Basser en ce début de saison, Laval devrait au moins prendre le point du nul contre Guingamp.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

