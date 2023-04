Pronostic Guingamp Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp enfonce Laval

Incapable de pouvoir accompagner les meilleures équipes du championnat, Guingamp doit se contenter de pointer dans le ventre mou du classement, loin, très loin de la lutte pour la 2e place. En effet, l’En Avant se trouve en 11e position du classement et possède un bon matelas d’avance de 8 points sur le premier relégable qui n’est autre que son adversaire du jour. Une victoire lui permettrait donc de valider quasi-définitivement son maintien et de pouvoir se projeter vers la saison prochaine. Pas toujours souverains à domicile, les Costarmoricains affichent du mieux cependant à Roudourou depuis quelques mois. Victorieux devant Valenciennes (3-1) et Dijon notamment (2-0), ils se sont ensuite inclinés face à Bordeaux (0-1) avant de se reprendre immédiatement contre Amiens (3-1) il y a 15 jours. Et après avoir été battus en infériorité numérique à Pau samedi dernier, les hommes de Stéphane Dumont souhaiteront relancer la machine immédiatement.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match

⇒ ⇒ Cliquez-ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, Laval est mal embarqué en cette fin d’exercice. Car malgré une première partie de saison très correcte, cette formation a vécu une phase retour bien plus difficile où les défaites se sont succédées. Preuve en est, les Tango ont enchaîné une terrible série de 7 défaites de rang en championnat avant d’enfin stopper l’hémorragie le week-end dernier contre Sochaux (2-1). Toutefois, les promus restent à la 17e place du classement, avec 2 points de retard sur le premier non relégable, et il ne sera pas évident pour eux de confirmer ce week-end à l’extérieur où ils restent sur 5 revers en 6 déplacements. Diminués avec plusieurs blessures importantes et la suspension de la très bonne recrue hivernale Bobichon, les Mayennais vont sans doute se jeter à l’attaque pour s’imposer mais ils pourraient être refroidis sur la pelouse de Roudourou et rester encore quelques jours dans la zone rouge à minima au terme d’une rencontre où les deux formations pourraient être transpercées défensivement.

► Le pari « Victoire Guingamp » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,73 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 173€

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Guingamp – Laval :

– 100€ de Bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Guingamp Laval encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le Havre ne se foule plus, Sochaux sombre, Nîmes coule