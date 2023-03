Pronostic Inter Milan Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan consolide sa place face à la Juventus

L’Inter Milan a un calendrier bien chargé puisque la formation intériste est encore engagée sur tous les tableaux. En effet, les Nerazzurri vont participer aux quarts de finale de la Ligue des Champions, aux demi-finales de la Coppa Italia et sont dans la course pour les places qualificatives en Ligue des Champions. En milieu de semaine, l’équipe de Simone Inzaghi s’est montrée très solide au Portugal pour tenir tête à Porto (0-0) après avoir remporté le match aller (1-0). En Serie A, la formation intériste a connu quelques contre-performances surprenantes comme lors de sa défaite le week-end dernier face à la Spezia (2-1). Revenu au score en fin de match, l’Inter a craqué quelques secondes plus tard en concédant un penalty, transformé par l’attaquant de la Spezia, Nzola (score final 2-1). Dans son stade de Giuseppe Meazza, l’Inter se montre solide avec 5 victoires de rang dont la dernière en date face à Lecce (2-0). La bande à Simone Inzaghi va retrouver cette Juventus à plusieurs reprises en cette fin de saison puisque les 2 formations vont s’affronter en demi-finale de la Coppa Italia. Pour s’imposer face à la Vieille Dame, l’Inter compte sur les Martinez, Lukaku ou Dimarco.

En face, la Juventus a été sanctionnée de 15 points de pénalité suite à des opérations frauduleuses sur les transferts. Redescendu en milieu de tableau, le club italien effectue une belle remontée au classement pour se retrouver en 7e position avec 4 points de retard sur l’Atalanta. Auteur d’une très bonne série de résultats, la Juve avait été stoppée par la Roma il y a 10 jours (1-0) mais s’est relancée la semaine passée lors de la réception de la Sampdoria (4-2) avec notamment un doublé d’Adrien Rabiot. L’international français réalise une superbe saison après avoir été prépondérant en Coupe du Monde avec la France. En milieu de semaine, la Vieille Dame s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Europa League en dominant Fribourg. Après avoir gagné le match aller (1-0) en Italie, la Juve a fait le taf en Allemagne (0-2) avec des réalisations de Vlahovic et de Chiesa, tout de même bien aidée par l’arbitrage. Face à une formation turinoise qui aura eu un jour de repos en moins et qui a perdu son dernier match de Serie A en déplacement (à Rome), l’Inter pourrait l’emporter à San Siro ce soir. Lautaro Martinez cherchera à mettre son 15e but en championnat.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

