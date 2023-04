Pronostic Cremonese Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Empoli solide face à Cremonese

Promue cette saison, Cremonese devrait rapidement faire le chemin inverse. En effet, la Cremo’ végète dans la zone de relégation depuis le début de saison et accuse 10 points de retard sur le 1er non relégable, La Spezia. Cremonese a dû attendre la fin février pour décrocher son 1er succès en championnat avec une victoire sur la Roma (2-1). Les partenaires de Dessers ont profité de leur déplacement à Gênes le week-end dernier face à une Sampdoria en grande difficulté pour empocher un 2e succès (2-3) qui leur permet d’abandonner leur dernière place, laissée à leur adversaire du jour. Menés 2-1, les joueurs de Cremonese ont fait la différence en toute fin de rencontre, inscrivant même le but décisif au bout du temps additionnel. Quasiment assurée de descendre en Serie B, la Cremo’ espère se qualifier pour la finale de la Coppa Italia. Malheureusement pour eux, les protégés de Ballardini ont perdu le match aller à domicile (0-2) face à la Fiorentina et sont en ballottage défavorable.

En face, Empoli n’est pas encore assuré du maintien, mais possède tout de même 10 unités de plus que le Hellas Vérone. Après avoir connu un passage difficile avec 8 journées sans la moindre victoire (dont 4 revers consécutifs), le club toscan a relevé la tête en dominant un concurrent direct, Lecce (1-0), grâce à l’expérimenté Caputo. Auteur de son 2e but, l’ancien de Sassuolo est en balance avec l’expérimenté Destro pour prendre le poste de numéro 9. En ouverture de la dernière journée de Serie A, Empoli a confirmé en tenant tête à l’AC Milan à San Siro (0-0). Déterminé à obtenir rapidement son maintien, le club toscan veut profiter de ce déplacement chez un relégable pour engranger des points. Empoli devrait poursuivre sur sa lancée en accrochant au moins le nul face à une formation de Cremonese qui devrait prendre des risques pour s’imposer.

