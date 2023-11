Pronostic Colombie Brésil : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026

La Colombie et le Brésil se neutralisent

Absente du Mondial 2022, la Colombie vise la qualification pour celui de 2026. Avec l’élargissement des qualifiés, los Cafeteros doivent terminer parmi les 6 premières places pour décrocher sa place directement, ou la 7e pour disputer un barrage. Lors de ces éliminatoires, les Colombiens ont débuté par un succès à domicile face au Venezuela (1-0). La suite fut plus délicate avec 3 matchs nuls de rang face au Chili (0-0), l’Uruguay (2-2) et contre l’Equateur (0-0). Avec 6 points au compteur, la sélection colombienne occupe actuellement la 5e place et demeure invaincue. Le sélectionneur Lorenzo s’appuie sur les Sanchez, Mina, Rodriguez, Uribe, Luis Diaz, Sinisterra ou Santos Borré, mais Arias et Cuadrado sont forfait.

De son côté, le Brésil est évidemment l’un des grands favoris de ce championnat entre équipes sud-américaines. Actuellement, la Seleção est en 3e position avec 7 points. Bien rentrés dans ses éliminatoires, les Brésiliens ont pris le dessus sur la Bolivie (5-1) avant de confirmer contre le Pérou (0-1). En revanche, les joueurs de Diniz ont manqué leur dernier rassemblement avec un nul contre le Venezuela (1-1) et un revers contre l’Uruguay (2-0). En plus d’avoir enchainé des prestations décevantes, le Brésil a perdu Neymar pour plusieurs mois. L’ancien joueur du PSG ne sera pas le seul absent puisque le capitaine Casemiro est également indisponible, tout comme Richarlison ou Danilo. Pour affronter la Colombie, on retrouvera quand même une belle équipe avec les Marquinhos, Guimaraes, André, Gabriel Jesus, Vinicius ou Rodrygo. Solide, la Colombie pourrait accrocher un Brésil privé de quelques cadres mais qui reste favori.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

