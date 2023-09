Pronostic Clermont PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG enfonce Clermont

L’an dernier dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1, Clermont avait réalisé un exploit en s’imposant au Parc des Princes face au PSG (2-3). Cet exploit est intervenu pour la dernière de Messi en France. Malheureusement pour lui, le club auvergnat n’est pas sur la même dynamique lors de ce nouvel exercice. En effet, le Clermont Foot occupe la dernière place du classement avec un seul point, obtenu à Toulouse (2-2). A plusieurs reprises, les hommes de Gastien auraient mérité mieux mais se sont montrés défaillants dans la finition à l’image de Cham qui a raté un penalty contre Nantes (0-1), ou qui a vu son coup-franc s’écraser sur la barre contre le Havre (2-1). Avec un peu plus de réussite, les Auvergnats auraient pu accrocher quelques points supplémentaires mais qui seraient tout de même insuffisants dans cette Ligue 1 resserrée à 18 clubs. Le week-end dernier comme lors de son déplacement à Toulouse, Clermont a rapidement encaissé 2 buts et a été contraint de courir après le score. L’un des gros points noirs du club clermontois est son attaque, qui a seulement marqué 5 buts.

En face, le Paris Saint-Germain semble monter en puissance depuis quelques semaines. Après des victoires probantes face à Lens et Lyon, le club de la capitale s’était fait surprendre par Nice (2-3) au Parc des Princes. Depuis ce revers surprise, la bande à Luis Enrique a certainement livré ses 2 meilleurs matchs face à Dortmund (2-0) en Ligue des Champions et surtout lors du traditionnel Classico face à Marseille (4-0). Lors de ce choc, le coach espagnol a surpris en alignant 4 attaquants avec la première titularisation de Bradley Barcola. Ce choix tactique s’est avéré payant puisque Paris a surclassé le club phocéen, grâce à un pressing impressionnant mené par l’uruguayen Ugarte. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, Hakimi réalise une saison incroyable et a de nouveau brillé contre Marseille, avec un superbe coup-franc et en étant à l’initiative du second but. Touché contre le club olympien, Mbappé devrait être préservé face à Clermont. De leurs côtés, Kolo Muani et le Portugais Ramos ont ouvert leur compteur buts face aux phocéens. En pleine bourre, le PSG devrait s’imposer tranquillement face à une formation clermontoise en grande difficulté.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

