Pronostic Cameroun Guinée : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Le Cameroun mis en difficulté par la Guinée ?

Demi-finalistes lors de la dernière CAN et éliminé dès les poules lors de la Coupe du Monde au Qatar, les Lions Indomptables n’ont par la suite pas fait très bonne impression malgré la première place obtenue devant le Burundi et la Namibie. En fin d’année dernière, les qualifications pour le prochain Euro ont bien démarré pour eux avec une victoire facile devant l’île Maurice (3-0) et un nul décevant face à la Libye (1-1). Lors du dernier match de préparation la semaine passée, c’est un nouveau match nul, cette fois contre la Zambie (1-1). Pourtant bien sélectionnés, l’attaquant Aboubakar (Besiktas, 98 sél, 37 buts) se serait blessé à l’entraînement cette semaine et va probablement déclarer forfait pour cette CAN, et le portier Onana va manquer la première rencontre, puisqu’il a préféré jouer avec son club ce week-end. On retrouve en revanche parmi les tauliers de cette sélection les défenseurs Tolo (Seattle Sounders), Moukoudi (AEK Athènes), Wooh (Rennes), les milieux Anguissa (Naples) et Kunde (Atromitos Athènes) et les attaquants N’Jie (Sivasspor, 44 sél, 10 buts), et Toko Ekambi (Abha, 58 sél, 13 buts). Blessés en club, Ganago (Nantes) et Mbeumo (Brentford) ne seront pas en mesure de jouer la compétition, tout comme Choupo-Moting (Bayern Munich, 73 sél, 20 buts) qui n’a finalement pas été appelé.

En face, la Guinée n’a pas réussi à faire mieux que deux 1/8èmes de finale lors des deux dernières CAN, et l’affaire s’annonce encore une fois compliquée, puisque la sélection se retrouve dans la même poule que le Sénégal et le Cameroun. Mais attention tout de même aux Syli qui ont réussi à se qualifier en terminant en 2ème position de leur poule derrière l’Egypte et devant le Malawi et l’Ethiopie. En novembre dernier, pour les qualifications du prochain mondial, ils ont pu se défaire de l’Ouganda (2-1) lors de leur premier match dans les éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde avant de s’incliner contre le Botswana (1-0). A noter que les Guinéens ont fait le plein de confiance en battant la semaine dernière le Nigeria (2-0) lors d’une rencontre de préparation. Une bonne poignée de joueurs sont titulaires dans de bons clubs européens, notamment Sylla (Montpellier, 72 sél), Sow (Strasbourg) et Diakhaby (Valence), au capitaine Naby Keïta (Werder Brême, 54 sél, 12 buts), aux milieux Moriba (Leipzig) et Diawara (Anderlecht) et aux attaquants Morgan Guilavogui (Lens, 10 sél) et Guirassy (Stuttgart, 7 sél, 2 buts). Ce dernier est très performant cette saison avec déjà 16 buts en Bundesliga, mais est toujours incertain après une légère blessure la semaine dernière. Absent depuis mars dernier, le défenseur Kanté (Paris FC) ne fera pas partie de l’aventure, à l’inverse de l’attaquant Bayo (Le Havre) honorant sa 19ème sélection. La présence de Guirassy fera quoi qu’il arrive la différence et peut être un choix intéressant niveau buteurs. D’autant que son équipe peut largement poser des problèmes au Cameroun, privé d’Onana et Aboubakar, deux joueurs clés de la sélection.

