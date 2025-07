Saison déjà mal embarquée pour Mitchel Bakker

2025-2026 ressemble déjà à une saison de merde pour Mitchel Bakker.

Auteur d’une saison pleine en prêt à Lille la saison passée (35 matchs toutes compétitions confondues, dont 22 titularisations, pour 4 buts et 2 passes dé) mais appartenant toujours à l’Atalanta, le latéral – parfois aligné ailier droit par Bruno Genesio – va connaître un nouvel exercice un poil plus compliqué : il s’est pété le ligament croisé antérieur au genou droit, jeudi à l’entraînement, et va devoir passer sur le billard.

Rottura del legamento crociato anteriore per Mitchel #Bakker. Forza Mitch, siamo tutti con te 💪#GoAtalantaGo ⚫️🔵 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 25, 2025

Pas de retour à Lille

Alors que Bakker n’est plus vraiment désiré à Bergame, un transfert définitif de l’international néerlandais était envisagé par le LOSC, rappelle La Voix du Nord. Un plan qui tombe à l’eau avec cette blessure et l’absence de plusieurs mois qu’elle va causer.

Et bon week-end, Mitchel !

