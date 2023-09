Premier match au Brésil pour Dimitri Payet

« Payé » déjà adopté.

Le parcage visiteur où se trouvait les supporters de Vasco da Gama a pu crier à la gloire de sa nouvelle recrue française lorsque celle-ci est entrée en jeu au retour des vestiaires. 45 minutes ont permis à Dimitri Payet de se mettre en évidence, malgré un certain manque de rythme. Mené au score, Vasco est parvenu à ramener un nul de Bahia (1-1), mais reste dix-huitième du classement et ne se rapproche pas de son adversaire de dimanche, seizième avec cinq points d’avance L’ancien Marseillais aurait même pu être le héros de la soirée en délivrant une passe – décisive – que Jair n’a su transformer en but dans les derniers instants.

Celui qui a été accueilli en rockstar par les supporters du club carioca a fait parler sa technique pour lancer l’opération maintien. « Je suis content de lui et il va certainement s’améliorer à l’avenir. Je pense que le plus important est qu’il aille bien. J’ai aimé la position dans laquelle il a joué. Nous avons eu plus de présence. En seconde période, nous avons pu mieux jouer, égaliser et nous aurions pu gagner », a expliqué son entraîneur, le legendaire Ramon Díaz. Entré petit à petit dans le rythme, Dimitri Payet aura quelques jours de repos liés à la trêve internationale, avant d’aborder le derby contre Fluminense, puis le match de la peur face au Coritiba d’Islam Slimani et Andreas Samaris, bon dernier du classement.

