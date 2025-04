Newcastle remonte sur le podium, Ipswich Town officiellement relégué

Les Saoudiens n’ont pas dépensé des millions pour se contenter de jouer la C3.

Dans la lutte ô combien serrée pour la C1 en Premier League, Newcastle a évité de perdre des points bêtement ce samedi, signant un large succès à St James’ Park face à Ipswich Town (3-0). Mis en difficulté en première période par une valeureuse équipe d’Ipswich pourtant minée par l’expulsion évitable de Ben Johnson (37e), les Magpies ont ouvert le score juste avant la pause grâce à un penalty transformé par Alexander Isak (1-0, 45e+4). Plus détendus, les hommes d’Eddie Howe se sont définitivement mis à l’abri en seconde période avec deux buts de la tête signés Dan Burn (2-0, 56e) et William Osula (3-0, 80e). Grâce à ce succès, Newcastle (62 points) dépasse Manchester City (61 points) et remonte à la troisième place.

Cette défaite scelle définitivement la relégation d’Ipswich Town. Les Tractor Boys, qui avaient fait leur retour en Premier League cette saison après 22 ans d’absence, redescendront à l’échelon inférieur avec Leicester City et Southampton, eux aussi promus en début de saison. C’est la seconde saison consécutive que les trois promus en Premier League ne parviennent pas à s’y maintenir.

On sait déjà ce qui attend Leeds et Burnley l’an prochain.

Newcastle 3-0 Ipswich

Buts : Isak (45e+4 SP), Burn (56e) & Osula (80e) pour les Magpies

Wolverhampton 3-0 Leicester City

Buts : Cunha (33e), J. Larsen (56e) & R. Gomes (85e) pour les Wolves

Southampton 1-2 Fulham

Buts : J. Stephens (14e) pour les Saints // Smith-Rowe (72e) & R. Sessegnon (90e+2) pour les Cottagers

Brighton 3-2 West Ham

Buts : Ayari (13e), Mitoma (89e) & Baleba (90e+2) pour les Seagulls // Kudus (38e) et Souček (83e) pour les Hammers

