Les supporters de Chelsea se mobilisent pour réclamer le départ de Graham Potter

Les supporters des Blues boycottent Potter, et ça n’a rien à voir avec J. K. Rowling.

Battu pour la neuvième fois de la saison en Premier League, ce dimanche sur la pelouse de Tottenham (2-0), Chelsea s’enlise un peu plus dans le milieu de tableau du championnat. Malgré les folles dépenses réalisées lors des deux derniers mercatos, la formation londonienne ne trouve toujours pas son rythme. Fragilisé par ce manque de résultats, l’entraîneur Graham Potter est en train de se mettre à dos une partie du public de Stamford Bridge. Ce dimanche, certains fans de l’équipe londonienne ont lancé une pétition en ligne – massivement relayée sur les réseaux sociaux – pour demander aux propriétaires du club le départ de celui qui avait remplacé Thomas Tuchel en septembre 2022.

« Todd Boehly, Behdad Eghbali et les actionnaires, cette pétition vous est adressée afin de renvoyer Graham Potter, peut-on lire sur la page, hébergée par le site Change.org. Il a remporté deux de nos quinze derniers matchs, laissant les supporters épuisés et dévastés, malgré des centaines de millions d’euros dépensés. Nous avons beaucoup de qualité dans l’équipe, mais il y a un domaine que nous pouvons modifier, c’est l’entraîneur. Pour l’avenir du Chelsea Football Club, s’il vous plaît, virez Graham Potter. » Malgré cet appel qui avait été signé par près de 40 000 personnes ce lundi en fin d’après-midi, les dirigeants semblent vouloir laisser plus de temps à Graham Potter.

Maintenant que Timo Werner et Romelu Lukaku ne sont plus là, il fallait bien trouver un bouc émissaire.