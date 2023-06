Pour Paul Pogba, « les Noirs ont déjà gagné »

Il doit être content de lire ça, Vinícius.

Dans un long entretien publié par Views ce samedi, Paul Pogba a pu s’étendre sur sa carrière, ses pépins physiques, mais aussi sur le racisme. Le milieu de la Juventus y estime notamment que « les Noirs ont déjà gagné ». « On a été esclaves pendant combien d’années ? Aujourd’hui, on joue au foot. On prend les bus. On a des voitures. On est reconnus dans le monde entier. Pour moi, c’est une victoire », argumente-t-il. Avant de poursuivre : « Moi, ma victoire, c’est quoi ? C’est quand je vois des enfants blancs qui portent mon maillot, ils me demandent des autographes, ils demandent des photos ».

Le champion du monde 2018 ne s’est également pas montré particulièrement véhément envers les racistes. « Tu peux être raciste comme tu veux, moi, je n’ai rien contre eux, je n’ai rien contre personne. […] C’est une victoire pour moi de jouer au foot, de jouer à la Juventus, en Italie et d’être reconnu partout dans le monde. Les racistes, il y en aura toujours et ça tu ne pourras pas le changer. Parce que tu ne peux pas changer ce que quelqu’un pense », a-t-il estimé. ll a également jugé que quitter le terrain lors d’un incident raciste n’était pas nécessaire. Au contraire, être pris pour cible est même positif : « Si des personnes, quand elles viennent au stade, supporter leur équipe, arrivent à t’insulter, à te dire « sale noir » ou à te jeter des bananes, c’est que tu as gagné, c’est que tu les touches. C’est que tu es dangereux, c’est qu’ils pensent à toi au lieu de penser à leur équipe. Et c’est une victoire ».

L’important, c’est les trois points.

