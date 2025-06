Pour Luis Enrique, Ousmane Dembélé mérite le Ballon d’or pour une autre raison que ses buts

Pas besoin de planter pour briller.

Meilleur buteur du Paris Saint-Germain (et de la Ligue 1) cette saison, Ousmane Dembélé n’a pas trouvé le chemin des filets ce samedi lors de la manita parisienne contre l’Inter en finale de la Ligue des champions. Et alors ? L’international français sort avec deux passes décisives et une prestation remarquable, au service du collectif.

Le nouveau Dembélé façonné par Luis Enrique

Son pressing intense dès les premières minutes, ses efforts défensifs et tout le reste : il n’en fallait pas plus pour faire succomber Luis Enrique. « Je donnerais le Ballon d’or à Ousmane Dembélé pour la manière dont il a défendu dans cette finale, a expliqué l’Espagnol après la rencontre. C’est ce qu’on appelle mener une équipe. Je crois sincèrement qu’il mérite le Ballon d’or, sans aucun doute, pas seulement pour les titres remportés ou les buts marqués mais pour sa manière de presser. Il l’a fait toute la saison mais de façon exceptionnelle dans cette finale. »

Avec 33 buts, 15 passes décisives et un triplé de trophées avec le PSG cette saison, Dembélé pourrait faire partie des favoris pour la distinction individuelle suprême à l’automne prochain, même si Lamine Yamal aura aussi son mot à dire.

Attention à la percée du petit Désiré Doué !

Luis Enrique, son Paris est réussi