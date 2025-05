Pour la finale de Ligue des champions, la tour Eiffel scintillera à chaque but parisien

Attention au karma…

Et si le jour de gloire était enfin arrivé pour le Paris Saint-Germain ? Si les joueurs et les supporters l’ont bien compris, la mairie de Paris aussi ! Enfin, même si sa boss Anne Hidalgo semble être plus distante. Lors de la finale de la Ligue des champions ce samedi entre le PSG et l’Inter, la capitale se mettra à la hauteur de l’événement.

Née pour briller

Du haut de ses 324 mètres, la tour Eiffel sera mise à l’honneur, explique la ville dans un communiqué. « Vendredi à 21 heures, à J-1 du coup d’envoi de la finale, la tour Eiffel scintillera et diffusera un message à l’adresse de tous les supporters et amoureux du club. » Ces mots d’amour de 145 caractères maximum seront également affichés un peu partout dans Paris sur les panneaux lumineux et d’informations du périphérique situés aux abords du Parc des Princes.

Des animations qui seront surtout présentes à quelques instants du coup d’envoi du choc franco-italien. « Enfin, ce samedi, à partir de 20 heures et à l’entrée des Parisiens sur la pelouse de Munich, pour l’échauffement, la tour Eiffel s’illuminera en rouge et bleu, jusqu’à la fin du match, et scintillera à chaque but parisien ! », conclut la mairie.

Imaginez la facture d’électricité si un tel dispositif avait été installé contre Brest.

