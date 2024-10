Pour José Anigo, l'OM aurait gagné une Coupe d'Europe avec les moyens du Qatar

Ah le fameux foot-fiction…

Invité de l’émission Stephen Brunch sur RMC à quelques heures du Classique entre l’OM et le PSG, José Anigo s’est laissé aller à quelques suppositions, en imaginant ce que son ancien club aurait pu faire s’il avait eu les moyens dont dispose le club de la capitale depuis le début des années 2010. « Si vous changez les moyens financiers et que vous les donnez à Marseille, je suis à peu près certain que sur le nombre d’années de présence des Qataris à Paris, l’OM aurait peut-être déjà gagné une Coupe d’Europe. Pour plein de raisons. L’environnement y est propice, c’est la folie à l’intérieur d’un stade qui est magique. Quand on est dans ce stade, ça peut faire peur mais quand on a du caractère et de la personnalité, c’est un rêve d’être dedans », explique celui qui est aujourd’hui à l’Olympiakos.

🗣💬 José Anigo, ex-coach et directeur sportif de l'OM : "Si l'OM avait eu les mêmes moyens financiers que le PSG depuis plusieurs années, je suis certain qu'ils auraient déjà gagné une coupe d'Europe pour plein de raisons. Je vous le garantis, je le pense vraiment" pic.twitter.com/MVbMKmwl9l — RMC Sport (@RMCsport) October 27, 2024

Un peu plus tôt dans son intervention, Anigo avait aussi donné son avis sur les deux équipes, expliquant notamment voir un PSG moins souverain qu’auparavant. « Je veux rester optimiste. En tout cas, sur ce que j’ai vu, je trouve que le PSG n’est pas aussi fort, même si ça reste une très bonne équipe avec de très bons joueurs, qu’à l’époque où il y avait des cadors comme Cavani, Ibrahimović, Lavezzi. C’est d’un autre niveau. […] Cette année, à Marseille, les gens ont bien travaillé. Il y a un bon coach, une bonne équipe assez équilibrée. Dans un stade qui va être explosif, je crois, je pense et je souhaite – là c’est le Marseillais qui parle – que l’OM gagne. »

L’inverse nous aurait étonné !

