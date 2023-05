Pour Donnarumma, « Paris mérite de gagner la Ligue des champions »

« C’est sûr que l’on pouvait faire mieux. »

Malinx le lynx. Arrivé du côté de la porte d’Auteuil il y a deux ans et un Euro en grande pompe, Gianluigi Donnarumma enchaîne les déconvenues avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Éliminés dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich cette saison, le portier italien n’avait déjà rien pu faire face à Karim Benzema la saison dernière, au même stade de la compétition. Bref, au moment de faire le bilan, Donnarumma se montre optimiste pour la suite.

« Au-delà de la force collective, il nous aurait fallu un peu plus de chance. Notre premier match à élimination directe était une finale avant l’heure, explique-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial. C’était du 50/50. Tous les scénarios étaient envisageables. On aurait pu leur faire plus mal, il y a des regrets, malheureusement ça s’est passé comme ça. La Ligue des champions est pour une seule équipe chaque année et toutes les équipes sont mortes de faim. En tout cas, Paris mérite de la gagner. On veut tout faire pour aller la gagner l’an prochain. »

Discours anecdotique ?

