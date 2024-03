Pour Claude Makélélé, l’effectif de Chelsea n’a pas encore l’ADN du club

Toute une carrière en bleu.

Du haut de ses 217 matchs et 5 trophées majeurs remportés avec Chelsea de 2003 à 2008, Claude Makélélé sait de quoi il parle. Dans une interview à The Athletic, l’ancien milieu des Bleus et des Blues s’est livré sur la période difficile que traverse le club. En cause selon lui, l’attente trop forte de résultats immédiats de la part du nouveau board, dirigé par l’Américain Todd Boehly. « Roman Abramovich m’avait choisi pour avancer pas à pas, mais aujourd’hui, ce n’est plus comme ça », déplore Claude Makélélé.

Ce virage a précipité son départ l’an dernier du poste de conseiller technique du club londonien, qu’il occupait depuis 2019 : « J’ai arrêté il y a six mois, car le nouveau projet est différent de celui que j’ai construit. Il prendra du temps. C’est un problème pour Chelsea, car ils n’en ont pas. » Onzièmes à 19 points du top 4, Chelsea vit une situation qui serait aussi liée selon l’ex du PSG à un manque d’adhésion aux valeurs de l’institution : « Je sais que dans le football – pas seulement à Chelsea – , certains joueurs n’ont pas l’ADN du club. »

Comme quoi, 1,2 milliard n’achète pas tout.

