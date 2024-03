Pour Carlo Ancelotti, Vinícius « doit mieux contrôler la pression ambiante »

Comme quoi, Vinícius est encore perfectible.

Déjà sur une voie royale pour remporter la Liga cette saison, le Real Madrid a dominé Osasuna ce samedi à Pampelune (2-4) et s’est rapproché du titre. La Maison-Blanche a pu compter sur un doublé de Vinícius Júnior, en feu ces derniers temps, avec six pions sur ses quatre derniers matchs. Malheureusement pour le Brésilien et son club, il ne sera pas du prochain match des Madrilènes, la réception de l’Athletic Club, le 30 mars prochain. En ayant reçu un carton jaune peu avant la pause, pour avoir ricané au nez de l’arbitre, puis l’avoir applaudi avec sarcasme, son compteur est monté à quatre avertissements en autant de rencontres. Synonyme d’un match de suspension.

Une propension à prendre des cartons dont il s’est plaint au moment de rejoindre les vestiaires à la pause : « À chaque match, l’arbitre me donne un carton ! À tous les matchs ! » Son entraîneur a critiqué le comportement de son joueur en conférence de presse après ce large succès. « Il doit contrôler un peu mieux la pression ambiante », a commenté Carlo Ancelotti, qui a même estimé que Vinícius « aurait pu en mettre davantage ».

Ça, c’est de l’exigence à la Luis Enrique.

