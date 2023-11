Le domicile d’André Villas-Boas vandalisé, un de ses collègues agressé

Mais jusqu’où ira cette histoire ?

Déjà visée par des tags hostiles le mois dernier, la maison d’André Villas-Boas a de nouveau été prise pour cible dans la nuit de mardi à mercredi. C’est AVB lui-même qui l’a annoncé via un communiqué. Selon ses dires, sa résidence « a été la cible d’actes de violence et de vandalisme » aux alentours d’une heure du matin, avec notamment « des feux d’artifice » tirés sur sa maison. Plus tard dans la nuit, vers 4h30, un de ses collègues a été agressé, suite à quoi ce dernier a été placé dans une unité hospitalière où il est toujours en observation. Il s’est également fait voler sa voiture.

L’ancien coach de l’OM brigue la présidence du FC Porto, une volonté qui ne plaît pas à tous les supporters du club, lesquels restent aux côtés de l’actuel dirigeant Pinto da Costa. Il y a dix jours, l’Assemblée générale extraordinaire du club a du être reportée après que le coach portugais a été agressé par des socios opposés à sa candidature. Il avait par la suite annoncé qu’il ne renoncerait pas. « Malheureusement, les actes d’intimidation, de vandalisme et de violence se poursuivent et je demande aux autorités de coopérer avec détermination pour résoudre ces incidents », écrit-il.

André Villas-Boas ne désespère pas d'être le prochain président du FC Porto