Élections : le FC Porto a vécu ce lundi « un des jours les plus sombres de son histoire »

Les élections arrivent, les tensions aussi.

La situation actuelle au FC Porto est très tendue, alors qu’une assemblée générale extraordinaire avait lieu lundi soir à la Dragão Arena, la salle indoor des clubs omnisports du FC Porto. Une réunion très attendue, sur fond de futures élections présidentielles, où André Villas-Boas devrait présenter sa candidature officielle à la présidence du club pour l’été 2024. Une candidature qui a tout d’idéal pour l’enfant du club, mais qui ne récolte pas le soutien de tous les socios, qui restent aux côtés de l’actuel dirigeant Pinto da Costa. Récemment, c’est sa maison qui a été vandalisée, alors que ce lundi, l’assemblée générale a tout simplement dû être annulée et reportée.

O momento em que um associado do FC Porto é agredido e retirado do Dragão Caixa após dar a sua opinião pic.twitter.com/mgnUVug5xs — maisfutebol (@maisfutebol) November 14, 2023

En cause ? Des socios, soutiens de l’actuel président, ont attaqué des partisans d’un changement à la tête du club, jusqu’à en venir aux mains et provoquer l’annulation du rassemblement. Évidemment présent, l’ancien entraîneur de Marseille a lui aussi été violemment pris à partie. D’abord invectivé, il a ensuite été malmené physiquement avant d’être évacué. Dans un communiqué, le club a réagi en annonçant le report de l’AG à lundi prochain, soit le 20 novembre, sans pour autant condamner les événements. Sur Instagram, « AVB » s’est insurgé de tels événements, parlant de l’un « des jours les plus sombres de l’histoire du FC Porto » tout en exhortant le club à « se retrouver sur ses principes, ses valeurs et ses fondements ».

Décidément, c’est risqué de vouloir couper les vieilles branches à Porto.

